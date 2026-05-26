千葉県は26日、最新のデータに基づき見直した地震被害想定を公表した。房総半島東方沖でマグニチュード（M）8.5の巨大地震が発生した場合を初めて盛り込み、太平洋沿岸を最大12メートル超の津波が襲い、県内だけで死者が最大約5万7200人に上ると算出した。房総半島沖で約千年前に大規模な津波をもたらす地震が起きた可能性があるとの調査結果を研究機関が示したため検討。早ければ20分程度で太平洋沿岸に広く津波が押し寄せ、