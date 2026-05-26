「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「ドライヤーやコード類は不燃ごみ（地域によって違う）ですが、回収ボックスに持っていけば、資源になります」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、「ドライヤーやコード類は不燃ごみ（地域によって違う）ですが、回収ボックスに持っていけば、資源になります