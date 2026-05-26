「苦労して35年ローンを払い続ければ、家は一生の資産になる」――。そんなかつてのマイホーム常識が、いまや買い手がつかない“負動産”化のリスクによって揺らいでいます。家族のためにと無理をして買った一戸建てが、将来子どもたちの重荷になってしまうかもしれないという不安は、現代のシニア世代に共通する深い悩みです。本記事ではAさんの事例とともに、マイホーム購入時に欠かしてはならない視点について、1級ファイナンシ