山形県鶴岡市の日本海に面した海岸沿いに位置する「湯野浜温泉」は、天喜年間（1053〜1058年）に大きな海亀が砂浜に湧き出る湯で傷を癒していたのを見て発見されたと伝えられる、開湯1000年の歴史を誇る古湯です。海岸沿いには高層のホテルや旅館が立ち並び、県内最大級の温泉リゾート地として親しまれています。目の前には広大な「湯野浜海水浴場」があり、夏には海水浴はもちろん、ウィンドサーフィンや水上バイクなどのマリンス