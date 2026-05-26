AKB48の元メンバーでSDN48の元キャプテンとしても活躍し、近年は俳優として大人気の野呂佳代さん（42）が5月27日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。【写真】アイドル卒業後は不遇の日々だったという野呂佳代さん1983年、東京都生まれの野呂さんは幼少期から俳優になる夢を持ち、22歳のときに「ラストチャンス」とAKB48のオーディションを受けて見事に合格。アイドルデビ