元なでしこジャパンでも長年活躍し、WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属の岩清水梓選手は5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。現役生活を終え、最後のあいさつを投稿しました。【写真】岩清水梓＆息子のツーショット「今はゆっくり休んでください」岩清水選手は「現役生活を終えました」とつづり、写真1枚と画像1枚を投稿。写真は最後の試合の日に撮影した息子とのツーショットです。ピッチ上で花束を持つ息子に後ろ