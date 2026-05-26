プレミアリーグのブライトンでプレーする三笘薫について、心配される負傷後の現状が明らかになった。クラブ公式サイトで、ファビアン・ヒュルツェラー監督が“手術成功”を報告している。ブライトンは公式サイトで、三笘がハムストリングの負傷により手術を受けたと発表。「ミトマの手術は成功した。ブライトンの日本人ウインガーは、ハムストリングの負傷により今シーズンの戦線離脱を余儀なくされた」と伝えた。さらにヒュ