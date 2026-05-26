ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、７月８日（水）からオランダのハーグで開催される「２０２６ビーチバレーボールＵ１８世界選手権大会」に出場するビーチバレーボール男女Ｕ１８日本代表チーム４人（男女各２人）を発表しました。 今回、代表メンバーに選出されたのは、▼男子が鹿児島県立鹿屋高校３年・柏木陸歩選手と、岐阜県立岐阜商業高校２年・杉浦爽