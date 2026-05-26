出版大手「KADOKAWA」は26日、同社が出版する月刊誌「ダ・ヴィンチ」を休刊すると発表した。KADOKAWAは、情報誌「ハイウェイウォーカー東日本版」の刊行を4月に休止したばかり。全国出版協会・出版科学研究所は昨年の書籍・雑誌について、1975年以来初めて1兆円を割り込んだと発表している。創刊から32年続いた人気誌「ダ・ヴィンチ」の休刊について、同社は「昨今の出版市場の劇的な変化や、読者の情報摂取スタイルの多様化を