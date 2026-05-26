米大リーグ、ドジャース―ロッキーズ戦で始球式を務めたフィギュアスケート・ペアの三浦璃来さん（上）と木原龍一さん＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが25日、ロサンゼルスで行われた米大リーグ、ドジャース―ロッキーズの試合前に始球式を務めた。マウンド手前でリフトを披露。木原さんに持ち上げられ