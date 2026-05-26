◇ア・リーグアストロズ―レンジャーズ（2026年5月25日アーリントン）アストロズの今井達也投手（28）が25日（日本時間26日）、敵地でのレンジャーズ戦に先発し、6回無安打無失点の好投を披露。4月4日（同5日）アスレチックス戦以来、51日ぶりとなるメジャー移籍後2勝目の権利を手にして、リリーフ陣に後を託した。ノーノー快投でネットトレンド入りした。立ち上がりは苦しんだ。味方が先制した直後の初回、先頭のピダー