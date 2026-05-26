【ポケットウォッチ】 販売中 価格：4,900円 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアにて、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のポケットウォッチが販売されている。価格は4,900円。パーク来場者限定アイテムとなる。 ポケットウォッチは、蓋に「スーパー・ニンテンドー・ワールド」のロゴが描か