米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は２５日（日本時間２６日）、「なぜ野球カードコレクターの９５％が大谷翔平よりルー・ゲーリッグを選んだのか」と題した特集を掲載。約４５０人のコレクターを対象に行ったアンケートで、ドジャースの大谷翔平投手（３１）のルーキーカードよりも、２１３０試合連続出場して「鉄の馬」と呼ばれ、３冠王を獲得しているヤンキースの伝説的強打者ルー・ゲーリッグ