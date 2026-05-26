エサ場に集まったカラスは声を聴き分けている？！その謎とは 鼻よりも耳に自信があるんです 鳥は鼻より目と耳、という生き物です。特定の匂いに強く反応する例は見つかっていますが、イヌのように匂いに頼って生きているというわけではないようです。どれくらい小さい音が聞こえるか、という点では、鳥は人間より少し劣るくらいです。ですが、時間分解能（一瞬で音程が変わってもすべて聞き取れる）や、音階の聞き分けについて