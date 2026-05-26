２５日、中国・パキスタン国交樹立７５周年レセプションに出席した韓正氏（右）とシャリフ氏。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京5月26日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は25日、パキスタンのシャリフ首相と共に北京で開かれた中国・パキスタン国交樹立75周年祝賀レセプションに出席し、あいさつした。２５日、レセプションに先立ち、シャリフ氏と会見し、握手を交わす韓正氏（左）。（北京＝新華社記者／劉衛兵）