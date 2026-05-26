◇MLB ホワイトソックス3-1ツインズ(日本時間26日、レート・フィールド)MLB・ホワイトソックスの村上宗隆選手が8試合ぶりに18号ホームランを放ち、ア・リーグ単独トップに立ちました。ホワイトソックスはブルックス・リー選手にホームランを浴び、初回から先制を許します。しかしその裏、村上選手が初球、インコース高めの97.5マイル(約156キロ)のストレートを振り抜くと、打球はライトスタンドへと一直線。すぐに同点に追いつきま