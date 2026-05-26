イギリスメディアが、アメリカのヘグセス国防長官が今月、小泉防衛大臣に対し、巡航ミサイル「トマホーク」の日本への納入計画が遅れると伝えたと報じたことについて、小泉大臣は「会談を行った事実はない」と報道を一部否定しました。小泉進次郎 防衛大臣「海外からの調達に伴うリスクを踏まえ、自前で国産品を作る基盤が不可欠だと常に申し上げています」イギリスのフィナンシャル・タイムズは今月、ヘグセス国防長官が小泉