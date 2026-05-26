「ドジャース−ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で右翼線二塁打を放ち、２試合ぶりの安打をマークした。右腕・ゴードンとの対戦。初球のスライダーを豪快に引っ張り抜くと、打球は強烈な勢いで右翼線に弾んだ。いきなりの二塁打でチャンスメークした。打球速度は１７０キロ。目の覚めるような打球にスタンドは大歓声に包まれ、ファンもヒートアッ