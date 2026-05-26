さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月25日（月）に放送された同番組では、ゲストのハライチ・岩井勇気が、返答に困ったという藤本美貴からの質問を明かした。【映像】ハライチ岩井が返事に困った質問スタジオでは、「ボケ側の芸人は、突飛なことをしすぎてテレビで使いにくい」という話題に。「相手が