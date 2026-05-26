アイネスが反発している。英投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）によるアイネス株の保有割合が７．０３％から８．０５％に上昇したことが２５日の取引終了後に明らかとなり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は１８日。保有目的の項目においては「純投資」としつつ、「持続的な企業価値の向上に必要であると判断した場合には以下の重要提