オーケーエムは高い。２５日取引終了後、４万５０００株（自己株式を除く発行済み株数の１．０２％）を上限に２６日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表した。これが買いの手掛かりとなっているようだ。 買い付け価格は２５日終値の１６５０円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、オーケーエムは予定通り買い付けを実施し、