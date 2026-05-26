駒井ハルテックは大幅に４日続伸している。２５日の取引終了後、シンガポールの個人投資家ソン・ユウ・ニン氏による株式保有比率が８．４１％から９．４３％に上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いが集まっている。関東財務局に提出された変更報告書によると、報告義務発生日は５月１８日。保有目的は「建設的な対話を通じて企業価値の向上を図ることを目的とした純投資」としている。 出所：MINKABU PRESS