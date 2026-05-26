Ｕ－ＮＥＸＴＨＯＬＤＩＮＧＳは堅調。２５日取引終了後、アニメーション制作事業を展開するＧｏＨａｎｄｓ（ゴーハンズ、大阪市淀川区）の株式１００％を取得し、子会社化すると発表した。ＩＰ関連ビジネスを通じた収益構造の更なる強化を図る上でシナジーが見込めるため。株式取得日は６月１日の予定。今後の展開が期待されているようだ。 出所：MINKABU PRESS