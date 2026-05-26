「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、ソシオネクストが「売り予想数上昇」で３位となっている。 ２６日の東京市場で、ソシオネクスは上げ一服商状。半導体関連株を物色する流れに乗って前日には年初来高値となる２９４６円をつけたが、足もとでの急ピッチな株価上昇に対する警戒感もあるようだ。 なお、同社の２７年３月期通期の連結業績は、売上高が前期比７．１％