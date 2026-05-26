明治電機工業は反発。２５日取引終了後、１５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．１８％）を上限に２６日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが手掛かりとなっている。 買い付け価格は２５日終値の２１０４円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、明治電機工業は予定通り買い付けを実施し、上限株数を取得した。 出所：MINKABU PRESS