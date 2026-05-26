２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円９７銭前後と前日午後５時時点に比べ１銭程度のドル高・円安と横ばい圏。ユーロは１ユーロ＝１８５円０１銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。 前日は、米国がメモリアルデー、英国がスプリング・バンク・ホリデーの祝日で市場参加者が限られる展開。１５９円００銭前後での一進一退が続いた流れを