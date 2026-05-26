大紀アルミニウム工業所が４連騰と上値指向鮮明。連日の年初来高値更新と気を吐いているが、きょうは前日比７８円高の２０４５円まで買われ、２０２１年１０月につけた上場来高値２０４５円にツラ合わせする場面があった。 同社はアルミニウム２次合金のトップメーカーだが、アルミ市況の高騰が同社の株価を刺激している。ここ貴金属市況はゴールド、シルバーともに上昇トレンドが一服しているが、