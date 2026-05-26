ブライトンは25日、MF三笘薫がハムストリングの手術を受け、無事に成功したことを発表した。三笘は9日のプレミアリーグ第36節ウォルバーハンプトン戦でスタメン出場したが、後半に左ハムストリングを負傷して途中交代。15日に発表された日本代表のW杯メンバーから外れていた。クラブ公式サイトによると、ファビアン・ヒュルツェラー監督は「良いニュースとして、手術は成功し、すでにカオルはリハビリプログラムの初期段階を