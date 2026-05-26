Jリーグは25日、RB大宮アルディージャの宮沢悠生監督に1試合のベンチ入り停止処分を下したことを発表した。宮沢監督は23日に敵地で行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-B第18節・FC岐阜戦(○2-0)の後半アディショナルタイム5分に一発退場。MF石川俊輝が岐阜MF中村駿に激しいプレーで倒された直後の出来事だった(中村にはイエローカード)。DAZNの中継ではペットボトルを投げたとの情報もあったが、詳細については明らかにされてい