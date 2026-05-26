「急に震えが止まらない」「厚着をしても身体が温まらない」。そのような悪寒は、敗血症の早期に現れる重要なサインである可能性があります。ここでは、悪寒が起きる身体のメカニズムと、風邪による悪寒との違いについてわかりやすく説明します。「いつもとは違う」と感じる悪寒が現れたとき、どう判断すればよいかの目安をお伝えします。 監修医師：小林 誠人（医師）■略歴 1994年 鳥取大学医学部医学科卒業 同年 鳥取大