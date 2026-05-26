開催：2026.5.26 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 0 - 3 [フィリーズ] MLBの試合が26日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとフィリーズが対戦した。 パドレスの先発投手はグリフィン・キャニング、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。 1回表、2番 カイル・シュワバー 8球目を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 SD 0