沖縄県石垣市の集合住宅で、25日、住人の72歳の男性が胸から血を流して倒れた状態で見つかり、死亡した事件で、警察は30代の息子を殺人容疑で逮捕しました。この事件は25日昼前、石垣市の集合住宅1階の一室で、この部屋に住む72歳の西原勝さんが胸から血を流して倒れた状態で見つかり、その後、死亡が確認されたものです。西原さんの胸には、刃物で刺された複数の傷があり、警察は殺人事件として捜査していましたが、25日夜、八重