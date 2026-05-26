本拠地ロッキーズ戦米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でロッキーズと対戦。始球式にはミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが登場。試合開始の約3時間前の予行演習の様子が、話題となっている。五輪で金メダルを獲得し、現役を引退した「りくりゅう」の2人。三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用した。試合