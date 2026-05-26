プロ野球巨人の阿部慎之助監督＝4月、東京ドーム長女への暴行容疑で25日に逮捕された巨人の阿部慎之助監督（47）は現役時代、守備の負担が大きい捕手ながら、打撃でも通算2132安打を放つなどスター選手として一時代を築いた。長く主将も務め、2019年の引退後に指導者となり、伝統球団の中で王道を歩んできた。一方で“昭和”の気質を持ち、現代の風潮と異なる面は少なくなかった。自身は猛練習で活躍の土台を築いただけに、選