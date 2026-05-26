財務省は２６日、２０２５年末の対外資産・負債残高を発表した。日本の政府や企業、個人が海外で保有する資産から外国企業などが日本に持つ資産を差し引いた「対外純資産」の金額は、前年末比４・４％増の５６１兆７５０４億円だった。７年連続で過去最大を更新したものの、国・地域別では中国に抜かれ、前年末の２位から３位に転落した。対外純資産の国・地域別の順位は、財務省が国際通貨基金（ＩＭＦ）などによる統計を基に