国際卓球連盟（ＩＴＴＦ）は２５日、最新の世界ランキングを発表した。男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）は１つ順位を上げ、自己最高に並ぶ２位に浮上。２２年１１月〜１２月以来となった。１９歳の松島輝空も日本勢２番手の８位から２つ順位を上げて自己最高の６位に浮上した。戸上隼輔（井村屋グループ）が１７位、宇田幸矢（協和キリン）が２９位、篠塚大登（東都観光バス）が３２位で続いた。女子は張本美和（