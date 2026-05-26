◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目は初球を捉えると、打球速度１０５・７キロ（約１７０キロ）の右翼線への二塁打を放った。二塁ベース上では両手を大きく左右に振った後に左足を蹴り出す新パフォーマンスも披露した。メジャー通算