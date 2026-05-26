特別ユニット「JI BLUE」が観戦マナー啓発サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務めるJO1とINIによるスペシャルユニット「JI BLUE」は5月25日、公式Xで観戦マナーの啓発を目的とした動画を公開した。今回公開された動画では、スタジアムでの安全で快適な観戦環境を守るためのルールが示されている。12人のメンバーが花火、爆竹、発煙筒などの危険物やビン、カン類の持ち込み禁止に加え、ピッチへの