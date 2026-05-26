仁川（インチョン）空港内の授乳室（乳幼児休憩室）が、一部の中国人観光客の間で「カップラーメンを食べられる場所」としてSNSで広まり、物議を醸している。25日、小紅書（シャオホンシュー）など中国のSNSには、「仁川空港の授乳室でカップラーメンを食べた」という体験談が相次いで投稿された。ある観光客は、空港のコンビニではお湯を提供していないため、ラーメンを食べるには授乳室を利用しなければならないと説明し、授乳室