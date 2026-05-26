98歳の英国人男性ハリー・ヒースマン（Harry Heasman）さんが飛行機の翼の上を歩く「ウイングウォーク」に成功し、最高齢記録を樹立したと、英紙ザ・タイムズが24日（現地時間）、報じた。報道によると、英国エセックス州の介護施設で生活しているヒースマンさんは、99歳の誕生日を数日後に控えた23日、ケンブリッジ（Cambridge）のダックスフォードにある帝国戦争博物館の上空で、1940年代式の複葉機の翼に体を固定したまま約6分