20〜30代の消費者を中心に中国ブランドに対する人気が高まっている。政治的・外交的な感情と自身の消費生活を分離する実用的傾向が強いためという分析が出ている。22日にソウルで会った大学生ハ・ミンヒョクさん（24）は手首に中国ブランド「アマズフィット」のスマートウォッチをしていた。ハさんは「最近ランニングサークルで流行している製品。位置情報システム（GPS）や心拍数測定も正確で、スマートフォンとの連動もうまくい