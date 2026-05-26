様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」デザインの「マイクロファイバーキッチンクロス」が登場。「リラックマ」や仲間たちが描かれた4つのかわいいデザインを使用した、毎日の家事をもっと快適にしてくれるキッチン雑貨です☆ スケーター サンエックス「リラックマ」マイクロファイバーキッチンクロス