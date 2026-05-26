『吸血鬼』（遠野遥 著）女たちは中学生になると主に美しさによって「おひつじ」から「うお」までの12等級に分類され、「目録」に登載される。男たちは地位や財産による序列順に目録にアクセスし、気に入った女が中学を卒業すれば結婚できる――。【画像】女は美しさで分類され、男が結婚相手を品定めする…「衝撃のディストピア小説」を見る架空の世界ではある。しかしこれは一昔前、たとえば私の祖母が女学生だったような時