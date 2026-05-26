イングランド・プレミアリーグのブライトンは25日、MF三笘薫（29）が負傷した左太腿裏の手術を受けて成功したと発表した。クラブ公式サイトで、ヒュルツェラー監督は「良いニュースは手術が成功し、薫がリハビリの初期段階に入ったことだ。薫は前向きな姿勢を保ち、医療チームとリハビリに取り組み、来季に復帰することに集中している」とコメントした。三笘は9日の試合で左脚を負傷。日本代表では森保一監督が「チームにプ