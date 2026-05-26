運送会社が運んでいた「ポケモンカード」およそ3400万円分を車から盗んだとして、この会社の元社員ら2人が逮捕されました。警視庁によりますと運送会社の元社員小林航太容疑者と、知人の細谷達希容疑者は去年、東京・千代田区の路上に駐車していた運送会社の車からポケモンカード306枚、買い取り価格でおよそ3400万円分を盗んだ疑いがもたれています。小林容疑者は事件当時、この運送会社に勤務していて、車の合鍵や移送ルートを入