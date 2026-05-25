とちぎテレビ 東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、栃木県の高校生ら男６人が強盗未遂などの疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁は、トクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。 強盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、矢板市扇町のアルバイト・安達慎哉容疑者（２０）と栃木市に住む高校２年生の少年を含む１７歳から２０歳の男ら計６人です。 警視庁によります