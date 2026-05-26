日本商工会議所の小林会頭は、石油製品「ナフサ」の流通の目詰まりを解消するため、買いだめなどを控えるよう呼びかけました。【映像】買いだめを控えるよう呼びかける小林会頭日商・小林会頭「全体では足りているということだから、みんな少しずつやはり努力していかないと」ナフサの供給などをめぐって、日商では会員企業からの相談が今月はおよそ1000件と、これまでの2倍になっているということです。小林会頭は、ナフサ