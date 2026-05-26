子どもが親と住む権利は国際的には最大限に尊重すべきだとされている。ところが日本では、入管庁は親だけを母国に強制送還するなど、家族をばらばらにする決定を日常的に行っている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）高市政権が力を入れる「不法滞在者ゼロプラン」でも家族で在留資格のない親だけが強制送還されるケースが目立っている。生木を裂くように引き裂かれる家族。親と切り離されて日本で生きる子どもたちの現実