フリーアナウンサーの中島彩が２５日、Ｘを更新。２４日に行われたプロ野球ＤｅＮＡ対ヤクルト戦で実況を行ったが「自分の未熟さを痛感せざるを得ませんでした」など、反省の言葉をつづった。中島アナは、昨年行われたＤＡＺＮ主催のスポーツ実況オーディションで初代グランプリとなり、１軍戦の実況を勝ち取った。その檜舞台が２４日の試合だったが、「放送後多くのご意見をいただきました」と、多くの反響が届いたことを明か