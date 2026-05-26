歌手の松阪ゆうき（44）が26日までにブログを更新。100歳の祖母が亡くなったことを報告した。「私事で恐縮ですが、初七日も過ぎましたので、こちらにご報告をさせて頂きます。父方の祖母が100歳の人生を全うし、去る5月14日(木)天国に旅立ちました」と報告。「1月に100歳のお祝いをして4月にとある病気が見つかりましたが、病気でなのか？老衰でなのか？分からないくらい、眠るように旅立ちました。苦しむ姿はほぼみられず、安ら